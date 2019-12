Donna strangolata: nel Ravennate celebrato il funerale

(ANSA) – RAVENNA, 23 DIC – Si è tenuto nel primo pomeriggio il funerale di Elisa Bravi, la 31enne uccisa nella notte tra mercoledì e giovedì dal marito, il 39enne Riccardo Pondi, nella camera da letto della loro casa di Glorie di Bagnacavallo, nel Ravennate. Per volontà dei familiari, sono state raccolte offerte da devolvere alle associazioni Linea Rosa e Casa delle Donne. Per quanto riguarda il 39enne, il Gip Janos Barlotti, dopo averne convalidato l’arresto per omicidio pluriaggravato eseguito dai carabinieri in quasi flagranza di reato, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione del reato per via della sua incapacità di “controllare gli impulsi violenti”. Il giudice nella sua ordinanza ha anche aperto a eventuali accertamenti sul “forte disagio psichico” (con elementi definiti “deliranti”) manifestato dall’uomo il quale, giusto la mattina prima del delitto, era stato ricoverato per un malore accusato in auto che aveva ricondotto a un avvelenamento della moglie a cui – secondo la testimonianza della madre della donna – in pronto soccorso aveva pure chiesto un antidoto. Da qualche tempo l’uomo – secondo quanto ricostruito sin qui dagli inquirenti – soffriva di ossessioni analoghe. Sulle modalità dell’omicidio, la relazione preventiva del medico legale, ha confermato che si è trattato di “asfissia acuta da strozzamento manuale”, in linea con la ricostruzione resa dall’uomo davanti al Pm Lucrezia Ciriello e all’avvocato difensore Francesco Manetti già nella mattinata di giovedì. (ANSA).