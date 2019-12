Iran, nessun passo indietro, pronti a qualsiasi scenario

(ANSA) – TEHERAN, 23 DIC – “L’Iran non farà passi indietro ed è pronto a qualsiasi scenario, ma invita le parti europee dell’accordo sul nucleare a rispettare pienamente i propri impegni invece di minacciare l’Iran”. Lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei, in riferimento alle minacce dei partner Ue dell’intesa del 2015 di far ricorso al meccanismo interno al patto che potrebbe portare a nuove sanzioni contro la Repubblica islamica in risposta alla riduzione dei suoi impegni sul nucleare. “Se gli Stati Uniti non fanno il primo passo per togliere le sanzioni inumane e negoziare con l’Iran, subiranno altre perdite”, ha aggiunto il portavoce, citato dall’Irna.