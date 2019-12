(ANSA) – ROMA, 23 DIC – Il tasso di sciopero della Sncf contro la riforma delle pensioni in Francia scende al 9,2 per cento ma, al 19/esimo giorno di sciopero i disagi continuano nei giorni delle ferie natalizie che vedono una intensificazione delle partenze. La percentuale dei conducenti che si astengono dal lavoro è oggi del 47,7 per cento. E il governo francese è pronto ad annunciare il calendario delle discussioni previste in gennaio.