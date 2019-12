Iran: attivato secondo circuito centrale nucleare di Khondab

(ANSA) – TEHERAN, 23 DIC – Il circuito secondario del reattore nucleare ad acqua pesante di Khondab in Iran, nella provincia nordoccidentale di Marzaki, a 88 km dalla centrale di Arak, è da oggi operativo. Lo riferisce l’Iran, spiegando che il reattore modernizzato a scopo di ricerca mira a sviluppare la tecnologia per costruire reattori nucleari a uso medico, industriale e agricolo. Il primo circuito era impiegato per togliere calore dal centro del reattore, mentre il secondo servirà a trasferirlo dal primo circuito alle torri di raffreddamento e infine all’esterno. L’Iran ha la capacità di produrre fino a 25 tonnellate di acqua pesante all’anno e attualmente ne produce circa 20 tonnellate, che vengono anche esportate. Teheran ha superato nelle scorse settimane il limite di 130 tonnellate di riserve di acqua pesante consentito dall’accordo sul nucleare del 2015.