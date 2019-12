Khashoggi: Usa, il verdetto è un passo importante

(ANSA) – NEW YORK, 23 DIC – “Un passo importante” affinché coloro che hanno compiuto questo “terribile reato” siano ritenuti “responsabili”. Il Dipartimento di Stato commenta così la condanna a morte di cinque persone per l’uccisione di Jamal Khashoggi. “Abbiamo incoraggiato l’Arabia Saudita a un processo giudiziario corretto e trasparente e continueremo a farlo”, aggiunge. Un funzionario del Dipartimento di Stato poi aggiunge: l’uccisione di Khashoggi è stata “orrenda”. Non perdiamo però di vista il fatto che 1.500 persone sono state uccise nelle ultime settimane in Iran, secondo Reuters. Non voglio cambiare soggetto, ma ci sono molte atrocità nel mondo”.