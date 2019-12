Basket: Nba; sorridono Belinelli e Melli

(ANSA) – ROMA, 24 DIC – Tornano alla vittoria gli Spurs di Marco Belinelli che battono 145 a 115 i Grizzlies a Memphis con 40 punti di Aldridge e dieci dell’azzurro in uno degli incontri disputati nella notte in Nba. In campo e con successo anche Nicolò Melli, che a sua volta vince in trasferta con i suoi New Orleans Pelicans a Portland (10-2-94). Denver non perde un colpo e vince 113-111 a Phoenix, tenendosi dietro Houston che comunque si impone sempre fuori casa 113-104 a Sacramento grazie ai 40 punti di Harden. Vittoria numero 13 su 14 incontri in casa per Miami, che battono 107-104 gli Utah Jazz reduci da cinque successi in fila raccolta dai Jazz grazie al solito straordinario contributo di squadra. Si chiude all’overtime la sfida tra Indiana e Toronto, con i Pacers che si impongono 120-115 e conquistano il sesto successo nelle ultime sette gare. Successo in trasferta importante per i 76ers, che a Detroit portano il proprio record a 11-4 nelle ultime 15 sfide battendo i Pistons 125-109. Torna al successo Washington, 121-115 sui Knicks a New York. (ANSA).