(ANSA) -, GENOVA, 24 DIC – Tragedia sul lavoro a Casarza Ligure, in via Tangoni dove un tecnico della ditta Temar di Chiavari è morto folgorato all’interno di una cabina elettrica con alta tensione dove stava riparando un guasto. Sul posto i carabinieri, il magistrato di turno e i medici del 118 che hanno constatato il decesso. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nella cabina e quale guasto fosse in corso di riparazione. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.