Calcio: De Laurentiis “con Gattuso torneremo a vincere”

(ANSA) – NAPOLI, 24 DIC – “Questi ultimi mesi dell’anno calcistico non ci hanno regalato sinora le soddisfazioni e i successi che ci hanno caratterizzato in passato, ma sono certo che con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l’orizzonte tornerà presto radioso nel nostro splendido cielo azzurro”. Così il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, negli auguri di Natale pubblicati sul sito del club. “Il mio impegno e quello di tutta la Società è sempre costante e incessante, rivolto a un presente e a un futuro che possano coronare i nostri desideri legati alla amata maglia del Napoli. Voglio augurare a tutti i napoletani nel mondo un felice Natale e un luminoso 2020 in un ideale abbraccio che scandisca l’immensa fede azzurra”, conclude il patron. (ANSA).