Brasile: incidente domestico per Bolsonaro

(ANSA) – BRASILIA, 24 DIC – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso oggi dopo essere stato ricoverato in ospedale una notte sotto osservazione per aver battuto la testa ieri dopo essere caduto nel bagno del palazzo Alvorada a Brasilia, residenza ufficiale del presidente. Il capo di stato ha lasciato l’Ospedale delle Forze armate intorno alle 7.30 locali (11.30 in Italia) di oggi dopo essere stato sottoposto a una Tac dalla quale non sono emerse lesioni. Bolsonaro ha subìto il colpo quando è caduto nel bagno della residenza presidenziale ieri sera, ed è stato curato da medici di guardia. I medici dell’ospedale hanno raccomandato al presidente di rimanere a riposo oggi.