Calcio: Valverde, persa Coppa del Re per colpa ko Liverpool

(ANSA) – ROMA, 24 DIC – “Se avessimo vinto a Liverpool, avremmo di sicuro conquistato la Coppa del Re”. In un’intervista sul sito del Barcellona, il tecnico Ernesto Valverde traccia un bilancio della 2019 blaugrana che ha avuto come momento più basso proprio la sconfitta con i Reds nella semifinale di ritorno di Champions League, un 0-4 che ha ribaltato il 3-0 del Camp Nou, e la successiva sconfitta in finale di Coppa del Re col Valencia. “Fino a quel momento avevamo giocato in modo incredibile – afferma Valverde -. Ad Anfield abbiamo avuto occasioni, ma abbiamo subito subito il primo gol. Allora ci è passato per la mente di quello che era successo a Roma e quel momento di debolezza ci ha penalizzato. È stato uno dei periodi più difficili dell’anno e siamo arrivati ;;alla finale di Coppa del Re un po’ esauriti dal punto di vista mentale. Se avessimo vinto a Liverpool, avremmo vinto la finale”. (ANSA).