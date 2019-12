(ANSA) – TORINO, 24 DIC – “Vincere e convincere, col predominio sulle partite, è quello che voglio; finora si è visto solo a sprazzi”. Questo il regalo che Maurizio Sarri chiede a Babbo Natale per il suo primo 25 dicembre da allenatore della Juventus. “Siamo ancora in una fase di alti e bassi, ci sono momenti in cui giochiamo da squadra, altri meno – ammette il tecnico a Sky Sport24 – Rientra nella normalità, non esiste il tutto e subito”. (ANSA).