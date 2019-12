India: ondata di freddo a Delhi e negli stati del nord

(ANSA) – NEW DELHI, 24 DIC – Ondata di freddo nel nord dell’India: a Delhi è stata toccata la temperatura minima di 5,7 gradi, la seconda più bassa dopo quella del 19 dicembre, quando il termometro aveva segnato 5,2. Secondo il servizio nazionale di previsioni meteorologiche, le basse temperature, accentuate da una umidità intorno al 90 per cento, prevarranno fino al fine settimana, continuando a colpire anche gli stati confinanti di Haryana e Punjab. Colonnina del mercurio sotto la norma di numerosi gradi anche in Rajasthan, dove, a Pilani, la massima è precipitata di 11 gradi rispetto ai livelli abituali, con minime di 8,1 gradi registate a Jaisalmer, Bikaner, e di 8,4 a Jaipur.