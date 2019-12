Siria: Ankara lancia appello a Russia per nuova tregua Idlib

(ANSA) – ROMA, 24 DIC – La Turchia sta trattando con la Russia nel tentativo di raggiungere una nuova tregua nei bombardamenti sulla provincia di Idlib. Lo riferiscono i media internazionali. “Stiamo seguendo da vicino il processo per porre fine agli attacchi e questi attacchi dovrebbero concludersi immediatamente con un nuovo cessate il fuoco”, ha detto il portavoce della presidenza, Ibrahim Kalin, in una conferenza stampa. “Questa è la nostra principale aspettativa dalla parte russa”, ha aggiunto. La regione di Idlib ha visto un aumento delle violenze nei giorni scorsi mentre le forze del regime appoggiate dai raid aerei russi hanno lanciato un nuovo assalto per catturare uno dei più grandi centri urbani nell’area. Il governo del presidente Bashar al-Assad è intenzionato a riprendersi la zona e il bombardamento è continuato nonostante il cessate il fuoco annunciato ad agosto.