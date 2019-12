Donna muore in schianto auto: giorni fa proposta matrimonio

(ANSA) – FOGGIA, 25 DIC – Aveva ricevuto pochi giorni fa una proposta di matrimonio Ilaria Adriatico, la 34enne morta ieri sera alla periferia di Foggia nell’impatto della sua auto contro un albero. Ilaria e il suo fidanzato avevano pubblicato su Facebook le foto di quel momento, quando erano sulla ruota panoramica montata in città per il Natale, e lui le ha chiesto di sposarla mostrandole dall’alto uno striscione con un grande cuore rosso piazzato a terra dai suoi amici, e sul quale si leggeva: “Ilaria mi vuoi sposare?”. La 34enne vittima dell’incidente era la titolare di un negozio di abbigliamento da donna che gestiva insieme alla famiglia, ed era molto conosciuta in città. Adesso sono tanti i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti stanno lasciando sul suo profilo Facebook. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire con esattezza, e stando a quanto accertato finora la donna stava guidando la sua Suzuki quando, per cause da accertare, è finita fuori strada e la sua auto si è schiantata contro un albero.