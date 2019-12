Natale: Kate risponde a Meghan,pubblica foto di Will e bimbi

(ANSA) – ROMA, 25 DIC – Il principe William che bacia il piccolo Louis sulla guancia con accanto la principessa Charlotte e il principino George è la foto di famiglia in bianco e nero che Kate Middleton ha voluto scattare e pubblicare il giorno di Natale, in risposta probabilmente all’immagine pubblicata dai duchi di Sussex, Meghan e Harry, con il piccolo Archie alla vigilia di Natale. Nella foto, il principe William indossa un berretto di lana e tiene stretto a sé il piccolo Louis, mentre Charlotte poggia le mani sul fratellino. Accanto a loro, seduto su una piccola poltrona, c’è George. La foto è stata scattata a inizio anno a Norfolk. Non è la prima volta che Kate, una delle persone più fotografate al mondo, è passata dietro l’obiettivo per pubblicare foto scattate da lei.