(ANSA) – ROMA, 26 DIC – “La verità è che sarebbe servito più coraggio da parte del Governo per garantire quella ‘linea di galleggiamento’ finanziaria di cui ho sempre parlato, soprattutto in un ambito così cruciale come l’università e la ricerca. Pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca, eppure si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c’è la volontà politica”. Lo scrive su Fb l’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che nelle ultime ore ha rassegnato le sue dimissioni.(ANSA).