(ANSA) – BARI, 26 DIC – Un 23enne è stato sorpreso la notte scorsa dalla polizia locale mentre guidava la sua Jeep contromano e in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore a quello consentito, in pieno centro a Bari. Per questo il giovane, che stava trasportando alcune amiche, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sarà sottoposto ad un procedimento penale. “Ancora una volta – afferma il comandante della polizia locale di Bari – Michele Palumbo – siamo riusciti probabilmente a salvare delle vite umane nelle giornate di festa. In questo caso i giovani, tutti con meno di 25 anni, reduci da una festa, viaggiavano a bordo di un’auto senza essersi sincerarsi della condizioni psicofisiche del conducente”.