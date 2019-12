(ANSA) – NEW YORK, 26 DIC – Donald Trump avverte la California e il suo governatore Gavin Newsom: le autorità locali devono intervenire per far fronte all’emergenza abitativa e alla crisi dei senza tetto altrimenti lo farà il governo federale. L’ultimatum rappresenta l’ultimo capitolo dello scontro fra Trump e il Golden State, che va dalla emissioni all’immigrazione.