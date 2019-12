Huawei:Wsj,75 miliardi aiuti statali per diventare big mondo

(ANSA) – NEW YORK, 26 DIC – Huawei ha ricevuto 75 miliardi di dollari in aiuti dallo stato cinese durante l’ascesa che l’ha portata a essere il colosso delle telecomunicazioni mondiale. A fare i conti è il Wall Street Journal, secondo il quale 46 miliardi di dollari sono stati ricevuti sotto forma di prestiti e finanziamenti. Fra il 2008 e il 2018 Huawei ha risparmiato inoltre 25 miliardi di dollari di tasse grazie agli incentivi di Pechino per promuovere il settore. Huawei in una nota afferma di aver ricevuto “limitati e non materiali” finanziamenti a sostegno della ricerca.