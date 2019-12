Basket: Eurolega, Cska Mosca-Ax Milano 78-75

(ANSA) – MILANO, 26 DIC – L’Ax Milano sfiora l’impresa contro il Cska Mosca (75-78) ma sono i grandi ex a condannarla. Daniel Hackett (28 punti con 6/9 da tre, massimo in carriera) e Mike James (17, 11 assist, rimbalzi e 8 falli subiti) trascinano i campioni d’Europa al successo sul campo “neutro” di Kaliningrad (l’impianto del Cska non era disponibile). E’ un’Olimpia che lotta e combatte ma si pianta sulle percentuali da tre (6/21) e con troppa confusione in attacco nel finale (quando subisce un parziale di 12-0), tra leziosi tentativi di alley oop e poche alternative all’asse Rodriguez con Gudatis (13 per entrambi). Si chiude con un record di assoluta parità (8-8) il 2019 di Eurolega di Milano che tornerà in campo il 3 contro lo Zenit al Forum di Assago nell’ultima giornata del girone di andata. (ANSA).