(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Sono 12 al momento le persone morte nello schianto di un aereo vicino ad Almaty, in Kazakhstan, secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze. In un primo momento si era parlato di 14-15 morti. Delle vittime, otto sono morte sul colpo, due in ospedale e due all’aeroporto durante i soccorsi. A bordo del Fokker 100 della Bek Air c’erano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio.