Falso allarme bomba, evacuata stazione metro a Milano

(ANSA) – MILANO, 27 DIC – La stazione della metropolitana di Cadorna, nel centro di Milano, questa mattina è stata evacuata dopo che è stato ritrovato uno zaino abbandonato. Come da protocollo, Atm ha chiuso la stazione, facendo uscire i passeggeri e sono intervenute le forze dell’ordine per verificare il contenuto del bagaglio, poi risultato non pericoloso. Il tutto è avvenuto tra le 7.40 e le 8.10. La linea della M1 (sulla cui banchina è stato trovato il bagaglio) non è stata interrotta, ma per tutta la durata delle operazioni i treni in transito hanno saltato la fermata di Cadorna. Tutto comunque – fanno sapere da Atm – si è svolto senza momenti di panico, anche perché a quell’ora non c’erano molti passeggeri. A bordo treno e nelle stazioni sono stati diffusi dei messaggi che spiegavano quanto stava accadendo.