(ANSA) – ROMA, 27 DIC – “Carlo Ancelotti ha il tocco del Re Mida”, “Ha impressionato anche nel dopartita, dicono che il livello generale deve salire”. Sono due dei commenti della stampa inglese, nello specifico del ‘Times’ e del ‘Telegraph’, all’esordio vittorioso del nuovo manager dell’Everton sulla panchina dei Toffees, arrivato contro il Burnley, a Goodison Park, con un gol di Calvert-Lewin all’80’. Tutti sono concordi nel dire che, nonostante sia al lavoro da pochi giorni, l’ex allenatore del Napoli sembra già aver rigenerato la sua nuova squadra. “I tre punti e lo zero nei gol incassati – scrive il ‘Guardian’ – danno ora al nuovo manager qualcosa di solido su cui costruire”. Il ‘Times’ sottolinea anche che “la vittoria deve molto ai ritocchi tattici operati da Ancelotti , con Djibril Sidibé schierato sulla zona destra del centrocampo. Le mosse di Ancelotti, compresa quella di Theo Walcott sulla fascia, hanno pagato”. “Un gol può cambiare tutto nel calcio – scrive invece il ‘Daily Mail’ – e il nuovo manager dell’Everton ora può essere presentato come uno ‘special one'”. Secondo il ‘Liverpool Echo’ “l’inizio dell’italiano non sarà stato sfavillante, ma è stato vittorioso, e meritato. Il vincitore seriale ha fatto ciò che testimonia il suo curriculum”. (ANSA).