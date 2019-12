Regioni: bilancio Valle d’Aosta in esercizio provvisorio

(ANSA) – AOSTA, 27 DIC – A causa di profonde divergenze all’interno alla maggioranza, in particolare al gruppo dell’Union valdotaine, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta non è riuscito ad approvare il bilancio regionale di previsione 2020-2022. Il documento finanziario – in base alla normativa – doveva essere approvato entro la fine dell’anno. L’assemblea valdostana ha dato quindi il via libera ad un disegno di legge che dispone l’esercizio provvisorio per il bilancio, che dovrà ora essere approvato entro il 30 aprile prossimo. (ANSA).