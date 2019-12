(ANSA) – NEW YORK, 28 DIC – Joe Biden non si presenterà in Senato per testimoniare nell’ambito del processo dell’impeachment neanche se gli venisse chiesto. Lo afferma l’ex vice presidente in un’intervista con il The Moines Register. Biden spiega che adempiere alla richiesta sarebbe consegnare una vittoria a Donald Trump in termini di distrazione dalla campagna elettorale”.