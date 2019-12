Cile: scontri a Santiago, un morto

(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 28 DIC – Duri scontri fra dimostranti e polizia sono avvenuti ieri sera durante una manifestazione antigovernativa nella zona di Plaza Italia a Santiago del Cile, con un bilancio di un morto e numerosi feriti. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale dei diritti umani (Indh) cileno. I vigili del fuoco hanno comunicato che un incendio, la cui dinamica non è ancora chiara, ha completamente distrutto il Cine Arte Alameda, definito dalla ministro della Cultura cilena, Consuelo Valdés, “un luogo fondamentale nella scena audiovisiva e musicale di Santiago”. Commentando “l’ultima grande manifestazione dell’anno”, l’Indh ha riferito che un cadavere è stato trasportato nella notte al Pronto soccorso dell’ospedale nella ‘ex Posta Central’ della capitale. Testimoni oculari hanno riferito che l’uomo sarebbe caduto in una fossa contenente cavi elettrici mentre si allontanava dalla manifestazione. L’Indh ha chiesto alle autorità di chiarire “il più presto possibile” le cause del decesso.