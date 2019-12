Calcio: Iniesta dice no alla MLS, resta in Giappone

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Niente Mls e niente Argentina, Andrès Iniesta resta con i giapponesi del Vissel Kobe. Lo scrive oggi il ‘Mundo Deportivo’ secondo cui il 35enne fuoriclasse ex Barcellona ha respinto al mittente tre offerte recapitategli dalla Major Soccer League americana: quelle dei LA Galaxy (fresco ‘orfano’ di Imbrahimovic), di Miami e dei Montreal Sounders. Allo stesso tempo Iniesta ha detto no anche alla proposta arrivatagli dall’Estudientes, il nuovo club del suo ex compagno ai tempi blaugrana Mascherano. “Tuttavia – riporta ‘MD’ – Andrés Iniesta è stato molto chiaro. Ha altri due anni di contratto con il Vissel Kobe e non ha intenzione di interrompere il contratto. Tra l’altro, il prossimo 1 gennaio, don Andrès avrà la possibilità di vincere l’ennesimo titolo della sua straordinaria carriera nella finale della Coppa dell’Imperatore contro la squadra del Kashima”. (ANSA).