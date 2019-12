Mose: Martella, lavoriamo a nuova Agenzia per Venezia

(ANSA) – VENEZIA, 28 DIC – Potrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Comitatone, a metà gennaio, la bozza per l’istituzione della nuova ‘Agenzia per Venezia’, cui spetteranno le decisioni sul Mose, sia nelle emergenze che nella normale gestione. Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella. Sarà una sorta “di nuovo Magistrato alle acque”, spiega Martella, e costituirà il superamento della frammentazione di competenze sulla Laguna di Venezia che si è determinata in questi anni. Un’Agenzia – con sede a Venezia – che per Martella dovrà andare di pari passo con un ampliamento dei poteri della Città Metropolitana sulla laguna. Martella dice di ritenere che nelle emergenze, come le acque alte eccezionali delle ultime settimane, l’Agenzia, sentito il parere dei tecnici, potrebbe decidere di attivare le paratoie del Mose già adesso, prima della fine dell’opera, prevista il 31 dicembre 2021. “Spetterà all’Agenzia, in sostanza – conclude – stabilire quando si schiaccerà il bottone”.