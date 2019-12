Hong Kong: scontri polizia-manifestanti, almeno 14 arresti

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – La polizia di Hong Kong ha arrestato almeno 14 persone durante degli scontri con dei manifestanti in un centro commerciale. Lo riferiscono media internazionali. La polizia antisommossa effettuato delle cariche e usato spray al pepe per disperdere dei residenti che protestavano per gli arresti. Obiettivo della protesta, dei turisti arrivati dalla Cina per fare shopping. Proteste e scontri analoghi, compresi alcuni arresti, si sono verificati in serata in altro centro commerciale nella baia di Kowloon.