Tre ustionati gravi a Terni dopo esplosione in appartamento

(ANSA) – TERNI, 28 DIC – Tre persone sono rimaste ustionate in seguito a un’esplosione avvenuta nel pomeriggio di sabato 28 in un appartamento di Terni, in via degli Arroni. Le condizioni dei feriti sarebbero piuttosto gravi. Sono al momento in corso da parte dei vigili del fuoco, le ricerche per capire se altre persone siano rimaste coinvolte. Due persone anziane, residenti nella zona, sono intanto state soccorse per lo choc causato dall’esplosione. Non si conoscono al momento le generalità dei tre ustionati. Si tratta di tre uomini, due dei quali stranieri ed uno italiano. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell’accaduto. Secondo quanto si è potuto apprendere, i vigili del fuoco stanno verificando la presenza di una bombola a gpl all’interno dell’abitazione.