Con quad scivola su ghiaccio, precipita in canalone e muore

(ANSA) – TRIORA (IMPERIA), 28 DIC – E’ di un morto e due feriti, trasportati in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) il bilancio di un pomeriggio di escursioni sul Monte Gray, nell’alta val Nervia, tra il Comune di Triora (Imperia) e la vicina Francia. La vittima è un cinquantenne francese scivolato con il quad su una lastra di ghiaccio e precipitato in un canalone. Per recuperare il cadavere i soccorritori sono dovuti scesi con i ramponi alle scarpe. L’incidente è accaduto sotto gli occhi degli elicotteristi dei vigili del fuoco chiamati poco prima per soccorrere due giovani e il loro cane scivolati nello stesso canalone. Sono due italiani che avevano lasciato il rifugio a monte per cercare il cane che era scappato: sono finiti nel canalone per recuperarlo, ma rimanendo senza appigli per risalire e rischiando l’ipotermia. A riportare le ferite più gravi una ragazza con una clavicola rotta, la sospetta frattura del polso e un trauma alla testa. Il compagno ha riportato un trauma alla spalla.