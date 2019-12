Somalia: autobomba fa strage a Mogadiscio, 76 morti e 70 feriti

ROMA. – Erano quasi le otto di mattina a Mogadiscio, l’ora di punta, quando la città è precipitata in un vortice di terrore e morte: un camion-bomba, condotto da un attentatore suicida, è stato fatto esplodere in un affollato incrocio, al centro di una coda che si era formata davanti ad un checkpoint. Il bilancio è uno dei più gravi degli ultimi anni: almeno 76 morti e oltre un centinaio di feriti.

In un istante, il camion si è trasformato in una enorme palla di fuoco, che ha lanciato in ogni direzione una infinità di schegge e frammenti incandescenti, uccidendo e devastando ogni cosa in un raggio di decine e decine di metri. I sopravvissuti, i testimoni e i soccorritori parlano di corpi martoriati, mutilati e carbonizzati, al di là di ogni possibile riconoscimento.

E delle urla disperate e strazianti che si sono levate tra i rottami di auto, il fumo e le fiamme subito dopo l’esplosione, dei feriti e delle persone alla ricerca dei loro cari investiti dalla potente onda d’urto. Il numero delle vittime – tra cui figurano molti studenti universitari, oltre a donne e bambini e diversi agenti di polizia – potrebbe purtroppo continuare a salire.

Negli ospedali molti feriti sono infatti arrivati in condizioni disperate. Fino a tarda sera nessun gruppo aveva rivendicato l’attacco, anche se sembrano esserci pochi dubbi sulla matrice jihadista, in particolare sulla possibilità che siano stati gli estremisti islamici di al Shabaab. Tuttavia, secondo Rita Katz, che con il gruppo Site monitora online la galassia jihadista, è possibile che una loro rivendicazione non giunga mai.

La maggior parte degli attentati rivendicati dagli Shabaab sono stati infatti quelli che hanno colpito zone frequentate da quelli che loro chiamano “agenti stranieri” o contro obiettivi percepiti come nemici, come le forze di sicurezza, mentre oggi sono morte soprattutto decine di civili musulmani, e questa circostanza potrebbe danneggiare la loro causa.

Anche in occasione dell’attacco del 14 ottobre 2017, che provocò quasi 600 morti a Mogadiscio, la maggior parte dei quali musulmani, Shabaab venne ritenuto il responsabile, ma non ne rivendicò mai la responsabilità. In ogni caso, un così devastante attentato mostra quanto sia fragile l’equilibrio nella tormentata Somalia e quanto difficile sia per le forze di polizia somale gestire la sicurezza dei cittadini.

Quanto accaduto diventa inoltre particolarmente inquietante in vista delle elezioni che per la prima volta da decenni dovrebbero svolgersi nel 2020 e del previsto progressivo disimpegno della Amisom, la forza di pace dell’Unione Africana formata da 20 mila soldati che dovrebbe lasciare il campo ad un nuovo esercito regolare somalo.

Nell’arco di poche ore, al presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed sono arrivati messaggi di cordoglio da tutto il mondo, tra cui quello del presidente Sergio Mattarella, che ha affermato di seguire “con partecipazione e profonda tristezza le notizie sul gravissimo attentato che ha colpito poche ore fa la città di Mogadiscio causando un ingente numero di vittime. In questa luttuosa circostanza giungano a Lei e all’amico popolo somalo le espressioni del nostro più sentito cordoglio”.

