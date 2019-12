(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Acquisite alcune immagini delle telecamere di sicurezza di alcuni esercizi commerciali lungo Corso Francia per contribuire ad una ricostruzione dell’esatta dinamica del’incidente nel quale hanno perso la vita due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte dal Suv guidato da Pietro Genovese, 20 anni, ora ai domiciliari. In particolare i video potrebbero aver ripreso gli attimi precedenti e successivi all’impatto del Suv con le due sedicenni, morte dopo essere state sbalzate in conseguenza all’urto. L’acquisizione rientra nell’attività istruttoria anche in vista dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato previsto il 2 gennaio.