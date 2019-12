(ANSAmed) – TEL AVIV/GAZA, 30 DIC – In seguito alla sospensione da parte di Hamas delle manifestazioni settimanali al confine di Gaza, Israele ha approvato ieri alcune facilitazioni a beneficio della popolazione della Striscia. Fra queste, la rimozione del divieto di importazione a Gaza di pneumatici, che spesso erano stati dati alle fiamme dai dimostranti palestinesi quando si ammassavano al confine. Israele, aggiungono i media, ha anche autorizzato l’ingresso a Gaza di autobus, di battelli per pescatori e di fertilizzanti. In parallelo ha approvato la esportazione di fragole dalla Striscia. In Israele resta invece ancora in esame la opportunità di autorizzare l’ingresso di manovali di Gaza. Le facilitazioni approvate finora rientrano nel contesto degli sforzi, mediati dall’Egitto, di dar forma ad un accordo limitato fra Hamas ed Israele – esaminato ieri dal governo israeliano – per riportare la calma nella zona.