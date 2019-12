Golf: Molinari chiude 2019 al 18/o posto del ranking

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Francesco Molinari chiude il 2019 al 18/o posto del ranking mondiale. L’azzurro perde tre posizioni e scivola fuori dalla Top 15, scavalcato dal britannico Paul Casey (15/o) e dagli americani Tony Finau (16/o) e Gary Woodland (17/o). Settimo alla fine del 2018 in un anno il campione piemontese ha perso 11 posizioni. Dopo un 2018 stellare, dove ha vinto in Europa e nel mondo trascinando il Vecchio Continente al trionfo nella Ryder Cup di Parigi, Chicco Molinari ha iniziato il 2019 con un altro successo all’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour). A un passo da una vittoria epica al Masters Tournament il piemontese, nell’ultimo atto del Major più prestigioso del green, ha perso il titolo e smarrito i risultati. Ma nel 2020 punta a rialzarsi, nel mirino i Giochi di Tokyo e la Ryder americana (Wisconsin). Dal nuovo anno “Laser Frankie” potrà contare anche sull’apporto di Mark Fulcher, il caddie che ha contribuito alle vittorie show di Justin Rose, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016. L’azzurro dovrebbe iniziare la stagione disputando il Sony Open (9-12 gennaio alle Hawaii), per ricominciare la scalata alla classifica mondiale che vede al comando, ormai da un anno, Brooks Koepka, inseguito da Rory McIlroy. (ANSA).