(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Il leader di una Chiesa protestante non ufficiale, il pastore Wang Yi, è stato condannato a nove anni di reclusione per “incitamento alla sovversione del potere dello Stato”: lo ha reso noto il tribunale di Chengdu (sudovest) sul suo sito internet. Il pastore, la cui Chiesa – la Early Rain Covenant Church – era stata presa di mira dal governo l’anno scorso, è stato inoltre riconosciuto colpevole di “operazione commerciale illegale”. Wang era stato arrestato nel dicembre del 2018 in un’operazione di polizia nel corso della quale scomparsero decine di membri della sua Chiesta, definita “clandestina” dalle autorità. La Early Rain Covenant Church è tra le principali Chiese “clandestine” attive in Cina che il governo ha chiuso nel 2018 nell’ambito di un giro di vite sulla religione che ha colpito soprattutto i fedeli di Islam e Cristianesimo.