Salvini, governo dei rinvii e delle tasse, ci rimette Italia

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Sette miliardi di nuove tasse, ministeri e spese moltiplicati, questo governo va avanti rinviando e tassando. E questo non è un problema per la Lega che crescerà nei consensi ma per l’Italia. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni del Giornale Radio Rai. Salvini risponde anche ad una domanda sui decreti sicurezza annunciando battaglia in Palamento se si pensa di “tagliare soldi e tutele” alle forze dell’ordine. In merito alla vicenda della nave Gregoretti, l’ex ministro dell’interno chiarisce di “non vedere l’ora di andare davanti al tribunale per rispondere alle accuse di aver difeso l’Italia.