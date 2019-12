(ANSA) – LA PAZ, 30 DIC – Il governo della Bolivia ha annunciato oggi di aver dichiarato ‘persona non grata’ l’ambasciatrice del Messico, María Teresa Mercado, che avrà 72 ore per lasciare il Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale boliviana Abi. Il provvedimento, reso noto dalla presidente ad interim in persona, Jeanine Anez, riguarda anche due diplomatici spagnoli che, insieme all’ambasciatrice messicana, hanno “gravemente leso la sovranità e la dignità del popolo boliviano”.