Iran: Rohani, il tempo delle sanzioni Usa finirà

(ANSA) – TEHERAN, 30 DIC – “Il tempo delle sanzioni e delle pressioni contro l’Iran finirà. Lo scopo dei nemici di farci cedere e sedere al tavolo dei negoziati per accettare tutto ciò che dicono non si realizzerà”. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, parlando a una manifestazione dell’industria petrolchimica nazionale. “I nemici hanno esercitato pressioni sull’Iran per spingere la gente a protestare nelle strade, ma è stato un calcolo sbagliato perché gli iraniani sono contrari alla presenza degli stranieri e degli americani e non stenderanno loro un tappeto rosso”, ha aggiunto Rohani, citato dall’Irna. “Dallo scorso anno, dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare e il ritorno delle sanzioni, il Paese è entrato in una situazione di dura guerra economica, e i nemici hanno cercato di trasformarla in una guerra politica e giuridica per ottenere sostegno internazionale, ma hanno fallito”, ha sostenuto il capo del governo di Teheran.