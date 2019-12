Capodanno:Firenze, niente botti e vetro ‘zero’in area Unesco

(ANSA) – FIRENZE, 30 DIC – Niente botti e zero vetri in tutta la parte del centro storico di Firenze che rientra nella delimitazione dell’area Unesco e che comprende piazze e luoghi dove si svolgeranno gli eventi organizzati dal Comune: tra queste, piazza Santissima Annunziata, piazza della Signoria, piazza del Duomo, piazza Santa Maria Novella. L’area interessata dai divieti, è stato stabilito dall’ordinanza che recepisce richieste del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riguarda anche strade come viale Strozzi, viale Fratelli Rosselli, ponte Vespucci, lungarno Soderini, Ponte San Niccolò, piazza Beccaria, viale Gramsci, piazza della Libertà, viale Lavagnini e viale Strozzi. I divieti saranno in vigore dalle 19 del 31 dicembre fino alle 3 del 1 gennaio. Non si potrà vendere e somministrare “per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro” ma pure “detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro”. É proibito poi “vendere o detenere o far esplodere artifici pirotecnici sia classificati, che di libera vendita, e qualsiasi altro materiale esplodente” e “detenere bombolette spray contenenti principi urticanti in modalità che ne consentano l’immediato utilizzo”. Tutti gli esercizi pubblici che si trovano nelle zone interessate dall’ordinanza sono infine obbligati ad “esporre in maniera ben visibile” il cartello di avviso che contiene l’informativa sui divieti.(ANSA).