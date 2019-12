(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Devis Mangia riparte da Malta. Il tecnico italiano, ex ct dell’Under 21 azzurra, è infatti il nuovo allenatore della nazionale maltese e coordinatore responsabile di tutte le nazionali giovanili. Ad annunciarlo la Federcalcio locale con la quale Mangia si è legato fino al 2023. “Sono molto felice che Mangia abbia accettato la nostra offerta di diventare il nuovo tecnico responsabile della squadra nazionale in modo da definire una strategia di gioco comune per tutte le nostre selezioni in linea con la nostra idea”, le parole di benvenuto del presidente federale maltese Bjorn Vassallo pubblicate sul sito. Mangia 45 anni, si è detto “molto felice di questa opportunità. Il progetto che mi è stato presentato è molto ambizioso e sono fiducioso che con il duro lavoro e la dedizione insieme possiamo migliorare in modo significativo il livello del calcio maltese”. Mangia ha esordito nel grande calcio nel 2011 subentrando a Stefano Pioli sulla panchina del Palermo di cui guidava la Primavera. Poi, dopo esperienza con l’U21 (portata in finale all’Europeo, poi persa contro la Spagna), ha allenato lo Spezia, il Bari, l’Ascoli e i romeni del Craiova. (ANSA).