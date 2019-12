Capodanno ecologico o diffuso, idee da tutta Italia

ROMA. – Carmen Consoli e la festa per il pianeta Terra a Roma, il Capodanno ecologico a Milano, quello diffuso a Firenze e gli indimenticabili fuochi artificiali che si specchiano sulle acque del bacino San Marco a Venezia. Sono tantissime le proposte per un brindisi in piazza nelle città italiane.

Ecco alcune idee:

CARMEN CONSOLI INFIAMMA ROMA – Carmen Consoli è tra gli ospiti del Circo Massimo per La Festa di Roma – Capodanno 2020, che celebra quest’anno la bellezza e la grandiosità della Terra con uno spettacolo di luci, proiezioni e musica. Alle 21.30 Ascanio Celestini racconterà favole inedite e alle 22.15 spettacolo aereo dedicato alle silfidi, figure dei boschi. Poi il countdown per la mezzanotte e infine sul palco Priestess, la sacerdotessa della musica urban seguita da Skin.

CAPODANNO FOR FUTURE A MILANO, STRUMENTI DI GHIACCIO A LECCO – Eco-capodanno a piazza Duomo con Lo stato sociale, Myss Keta e Coma Cose e il sostegno anche di Legambiente. Ultimo dell’anno da brividi a Lecco, dove il polistrumentista norvegese Terje Isungset suonerà con degli strumenti di ghiaccio realizzati su due camion freezer, a una temperatura costante di -14 °C. A Mantova i Subsonica, a Bergamo Eugenio Bennato.

A VENEZIA IL CLOU CON I FUOCHI IN BACINO SAN MARCO – Cenoni esclusivi nei palazzi, feste con rigoroso dress code, ma il clou per Capodanno a Venezia resta il grande spettacolo dei fuochi artificiali nel bacino San marco. La visuale migliore per godere dei giochi di luce riflessi dall’acqua è in prossimità della fermata dei vaporetti all’Arsenale, Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri. Al Gran Teatro La Fenice alle 16 del 31 dicembre il palcoscenico si apre per i protagonisti del tradizionale Concerto che il 1 gennaio sarà trasmesso su Rai1. A Padova Fabri Fibra, in Piazza Bra a Verona i finalisti di X Factor.

DA POTENZA L’ANNO CHE VERRÀ – Per la quinta volta consecutiva sarà la Basilicata (la regione che ha appena salutato la fine dell’anno di Matera Capitale europea della Cultura 2019) a ospitare la trasmissione della notte di San Silvestro di Rai 1 condotta da Amadeus, L’anno che verrà, trasmessa in diretta da Potenza anche su Rai Radio 1.

IN PUGLIA 6 GRANDI FESTE – La Puglia si prepara a festeggiare l’arrivo del 2020 nei sei capoluoghi. A Bari andrà in scena Capodanno in musica trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. A Lecce sarà protagonista la world music del Canzoniere Grecanico Salentino. A Brindisi il centro storico sarà animato da spettacoli, concerti, street art e writing. Foggia si concentrerà sulla rievocazione di tradizioni antiche. Il MaMi-Mari e Miti è il progetto del Comune di Taranto, Una volta è Natale è il concept del cartellone di Trani (BAT).

CAPODANNO MUSICALE A GENOVA – Genova festeggia il Capodanno per la terza sera consecutiva con la centrale piazza De Ferrari palcoscenico con musica per tutti i gusti. Alle 21:30 si esibirà una star a sorpresa poi ci sarà il concerto di Giusy Ferreri.

TORINO E LA MAGIA DEL CINEMA – Torino festeggia Capodanno con La magia del cinema. Sarà piazza Castello il palcoscenico d’eccezione dello spettacolo di fine anno, che alternerà le performance di alcuni campioni del mondo di magia e illusionismo alla settima arte, con immagini di film che hanno fatto la storia del grande schermo. Un omaggio al Museo Nazionale del Cinema, che nel 2020 compie vent’anni.

A BOLOGNA BRUCIA IL VECCHIONE – Nasce da un laboratorio partecipato, curato da ‘Cantieri Meticci’, il ‘Vecchione’ di Bologna, ovvero il fantoccio che, come da tradizione, brucerà stasera in piazza Maggiore. Rimini festeggia il Capodanno più lungo del mondo con Coez in concerto in Piazzale Fellini, la reunion dei Dj delle storiche discoteche, una grande mostra dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita e le grandi mongolfiere illuminate in Piazza Cavour.

A NAPOLI CON BOLLANI E SILVESTRI – Saranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri i protagonisti della notte di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli, all’interno di un programma ricco di musica e di divertimento che accompagnerà i napoletani e i turisti dalle ore 22 fino all’alba del 1 gennaio. Molto atteso anche il concerto di San Silvestro a Pozzuoli, in piazza della Repubblica, con Edoardo Bennato e Rocco Hunt.

A PALERMO DUE PIAZZE CON BIONDI E FRASSICA – Assediata dai cantieri della metropolitana e del Passante ferroviario, Palermo fa di necessità virtù e sdoppia la festa del Capodanno per bypassare il caos della centrale piazza Castelnuovo dove tradizionalmente si trascorre la notte. La musica si sposta così in piazza Giulio Cesare dove sarà protagonista una star del crooning, il catanese Mario Biondi, e nel periferico quartiere Cep, con Nino Frassica & Los plaggers band. A Catania Max Gazzè, a Messina il concerto al Teatro Vittorio Emanuele.

A FIRENZE IL CAPODANNO DIFFUSO – Non il tradizionale concertone, ma una ventina di eventi in diversi luoghi di Firenze per entrare nel nuovo anno con un Capodanno diffuso che coinvolga tutta la città: è questa la proposta del capoluogo toscano per il prossimo 31 dicembre con musei aperti, concerti, spettacoli, il Cirk Fantastik, gospel e reading lunari.

CAPODANNO IN MUSICA IN SARDEGNA – Cagliari saluta il 2020 con le ballate di Vinicio Capossela. A Olbia torna dopo 18 anni Elisa. Ad Arzachena il rapper milanese Marracash mentre la notte di San Teodoro sarà illuminata da Le Vibrazioni di Francesco Sarcina. Ad Alghero doppio appuntamento con Emis Killa e Roy Paci. A Castelsardo i protagonisti saranno i Boomdabash.