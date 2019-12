Incendio su pila 13 del nuovo ponte di Genova

(ANSA) – GENOVA, 31 DIC – Un grosso incendio è divampato all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova. A prendere fuoco materiale dentro la pila 13 della nuova struttura. Sul posto stanno intervenendo cinque squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’intera pila. Non si registrano feriti né intossicati. Via Fillak è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza e riaperta alle 9. Secondo le prime informazioni a innescare l’incendio sarebbe stata la scintilla provocata da un flessibile che ha incendiato scarti di polistirolo.