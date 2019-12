(ANSA) – ROMA, 31 DIC – William e Kate, i duchi di Cambridge, cominciano il nuovo decennio all’insegna della difesa del Pianeta e, promettendo “un decennio di azione per riparare la Terra”, lanciano un premio, su base globale, per incentivare interventi sul tema dei cambiamenti climatici. Il riconoscimento, l”Earthshot Prize’, verrà assegnato a cinque vincitori ogni anno fra il 2021 e il 2030. Si tratta di un premio in denaro per individui o organizzazioni che proporranno soluzioni a problemi ambientali, riferisce la Bbc. Il mondo si trova davanti ad una “scelta netta”, ha detto il principe William, se continuare “irreparabilmente” a danneggiare il pianeta oppure “guidare, innovare e risolvere”. Per annunciare l’iniziativa è stato realizzato un video con la voce narrante del noto naturalista inglese Sir David Attenborough pensato per i social media, mentre il lancio ufficiale avverrà nel corso del 2020.