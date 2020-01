(ANSA) – TEHERAN, 1 GEN – L’Iran condanna il comportamento “malizioso” degli Stati Uniti. Lo ha detto il leader iraniano Ali Khamenei, in risposta agli attacchi militari di domenica degli Stati Uniti contro basi dei miliziani sciiti in Iraq. Khamenei ha parlando durante un incontro con un gruppo di infermiere in occasione della Giornata degli infermieri.