(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Il 2020 del “green” inizia col botto. Alle Hawaii (2-5 gennaio) ecco il Sentry Tournament of Champions, il torneo del PGA Tour riservato ai vincitori del 2019 che, tradizionalmente, apre il nuovo anno. A Kapalua, nell’isola di Maui, saranno 34 i concorrenti in gara. Tante le stelle assenti. Da Tiger Woods a Rory McIlroy, dal leader mondiale Brooks Koepka a Francesco Molinari. Senza dimenticare Justin Rose e Phil Mickelson. I favorito al titolo, per i bookmakers, è Jon Rahm. Lo spagnolo, numero 3 del world ranking, dovrà fare i conti con altri big del golf come gli americani Justin Thomas, Dustin Johnson, Patrick Cantlay, Rickie Fowler, Patrick Reed e Gary Woodland. E ancora: Xander Schauffele. Il 26enne californiano difenderà il titolo conquistato, nel 2019, al Plantation Course di Kapalua. Tra i giovani riflettori puntati su Collin Morikawa, Matthew Wolff e Joaquin Niemann. Il montepremi è di 6.700.000 dollari. (ANSA).