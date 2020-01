(ANSA) – BEIRUT, 1 GEN – Missili terra-terra lanciati dalle forze del regime siriano hanno colpito una scuola nel nord-ovest del paese, nella città di Sarmeen, utilizzata come rifugio uccidendo otto civili di cui quattro bambini. Lo riferisce l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che parla anche di 16 feriti, alcuni in condizioni gravi.