Manifestanti lasciano l’ambasciata Usa

(ANSA) – BAGHDAD, 1 GEN – Tutti i manifestanti che da ieri stavano protestando davanti all’ambasciata americana a Baghdad si sono ritirati. In precedenza, la coalizione delle milizie paramilitari sciite pro-Iran aveva ordinato ai suoi sostenitori di ritirarsi. I manifestanti pro-Iran, che da ieri si erano piazzati di fronte all’ambasciata americana per protestare contro i raid Usa sulle basi delle milizie sciite, si sono diretti fuori dalla zona verde della capitale irachena, cantando slogan di vittoria, mentre alcuni camion hanno riportato indietro le tende e le transenne che avevano istallato ieri per organizzare il sit-in.