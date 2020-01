Capodanno: record partecipanti per tuffo a Viareggio

(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 1 GEN – ‘Record’ a Viareggio (Lucca) per il tradizionale tuffo collettivo di Capodanno nelle acque antistanti piazza Mazzini, a cui quest’anno hanno partecipato 676 persone, superando il primato dell’anno scorso di 610 partecipanti. A causa del freddo, una volta uscito dall’acqua un 15enne di Firenze ha accusato un lieve malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Tra i partecipanti anche il vicesindaco Valter Alberici. In tanti hanno assistito al tuffo tra cui spettatori provenienti da Francia, Sud Africa e varie città italiane. A dare il via alla manifestazione è stato il vincitore del carnevale 2019 Jacopo Allegrucci. Il tradizionale appuntamento è organizzato dalla società ‘Escape Tuscany Triathlon’ e l’incasso dell’iniziativa è stato devoluto in beneficenza.