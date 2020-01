(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Almeno tre persone sono morte dopo che una piena ha colpito un complesso di cascate a Guapé, nel sud dello Stato brasiliano di Minas Gerais: lo rende noto il sito G1 citando fonti del Comune locale. Il fenomeno, conosciuto come ‘testa d’acqua’, consiste in un improvviso e rapido aumento del livello di un fiume, di un lago o di una cascata a causa di piogge in aree inferiori o superiori del percorso. Le vittime – tra le quali anche una 17enne – appartenevano alla stessa famiglia ed erano giunte nel luogo turistico per una passeggiata. Secondo un visitatore, diversi giovani si trovavano nelle cascate quando il flusso d’acqua è aumentato improvvisamente. Poco dopo, molti genitori hanno iniziato ad arrivare sul posto per cercare i loro figli.